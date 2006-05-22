Моцарту запретят играть надолго

Как известно, "Спартак" проиграл финал Кубка России ЦСКА (0:3). Официальный сайт красно-белых сообщил, что "возможно, не угадал с составом Федотов. Выпал из игры Кавенаги, не вошел в нее Квинси. Обе надежды Федотова его подвели". «Да разве ж здесь угадаешь?» - посетовал тренер красно-белых.



"Кубок выиграл тот, кто больше этого хотел и не боялся соперника. Претензии к арбитражу – эмоциональный всплеск. Будет жаль потерять Моцарта надолго, поскольку за подобный проступок зенитовца Хагена дисквалифицировали на 4 игры", – говорится в сообщении, о чем передает «Газета.Ru».