Ахметов убирает Тимощука из «Шахтера»

Как рассказал программе "Футбольный уик-энд" президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов, клуб готов расстаться с капитаном команды Анатолием Тимощуком сразу по окончании чемпионата мира.



Ринат Ахметов отметил, что чемпион Украины уже усилился украинскими игроками Кучером из "Металлиста" и Ткаченко из донецкого "Металлурга", и не исключает возможности, что клуб пополнят еще несколько украинцев, поэтому уход из команды Тимощука не окажется проблемным для "Шахтера" из-за лимита на легионеров.



Президент "Шахтера" Ринат Ахметов пожелал Анатолию Тимощуку успеха в игре за сборную Украины на чемпионате мира в Германии, подчеркнув, что сразу по окончании мирового форума донецкий клуб готов вступить в переговоры по продаже Анатолия Тимощука в зарубежный клуб. Об этом сообщает Террикон.