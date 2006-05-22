Формула-1: новая «Тойота» дебютирует в Монако

Новая "Тойота" TF106B, которую уже три недели обкатывают на тестах, дебютирует на этой неделе на "Гран-при Монако", сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на f1news.ru.



"Дебют нашей новой машины в Монако - знаковое для команды событие. TF106B - естественное развитие новой концепции передней подвески, предложенной в прошлом году на TF105B. Наш принцип - непрерывное развитие, и TF106B будет хорошей основой для дальнейшей работы команды. В Монако мы всегда используем аэродинамические схемы, отличные от других трасс, чтобы получить максимум прижимной силы на извилистых улочках Монте-Карло. На этой трассе мастерство гонщика и эффективность резины важнее, чем где бы то ни было. Надеюсь, что шины "Бриджстоун" и профессионализм наших пилотов позволят добиться успеха", - сказал технический директор "Тойоты" Паскаль Васселон.