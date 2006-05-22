Россия виновата в низкой посещаемости ЧМ по хоккею

Организаторы чемпионата мира по хоккею в Латвии относят низкую посещаемость на ранний вылет из турнира сборной России. Об этом сообщает Интерфакс.



"Политика цен на билеты и торговли ими могла бы сработать лучше", - сказал агентству BNS в понедельник руководитель исполнительной дирекции по проведению чемпионата мира Гунтис Улманис.



Он отметил, что наличие свободных мест на решающих матчах можно объяснить тем, что в России было продано много билетов, однако российская сборная выбыла на стадии четвертьфинала, и ее болельщики не поехали в Ригу.