Стали известны имена соперниц Светлиной и Ястремской в Ухане

Элина Свитолина / Фото twitter.com/usopen

Украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская сыграют в основной сетке турнира WTA категории Premier 5 в Ухане. Об этом сообщает Большой теннис Украины.

Так, первая ракетка Украины получила третий номер посева и пропустит стартовый круг. При этом во втором раунде она встретится с победительницей матча Пэн Шуай - Гарбине Мугуруса.

В то же время, Даяна Ястремская в первом круге турнира Wuhan Open сыграет против Айлы Томлянович. Стоит отметить, что в прошлом сезоне Ястремская дважды побеждала представительницу Австралии - в квалификации турнира в Пекине и в финале соревнований в Хуахине.

Соревнования в основной сетке турнира в Ухане пройдут 22 - 28 сентября.