Теннис: Федак пробилась в «финал» квалификации в Стамбуле

Украинская теннисистка Юлиана Федак пробилась в заключительный раунд квалификации на турнире WTA третьей категории с призовым фондом 200 000$ Istanbul Cup, проходящем в Стамбуле, Турция.



В первом раунде отборочного турнира Федак, посеяная под 1 номером, обыграла Любомиру Курхайкову из Словакии: 6-4 6-2, а во втором сломила сопротивление Екатерины Деголевич из Беларуси: 7-6(4) 7-5. В основной сетке заявлена также киевлянка Алена Бондаренко, первой соперницей котторой станет колумбийка Каталина Кастаньо, посеяная под 6 номером. Добавим, что в первом раунде квалификации Оксана Любцова уступила Анжелик Виджайя из Индонезии: 6-4 1-6 6-7(2), а Галина Косык проиграла румынской теннисистке Монике Никулеску: 0-6 6-3 6-7(4). Об этом сообщает сайт Андрея Медведева.