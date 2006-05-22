Ирина Привалова снова вышла на дорожку

Олимпийская чемпионка в беге на 400 м с барьерами, рекордсменка мира в беге на 50 и 60 м в помещении Ирина Привалова в этом году уже бежала в эстафете по Садовому кольцу в Москве, а на студенческом первенстве столицы впервые вышла и на дорожку стадиона, сообщает TrackAndField

Ее последний старт перед перерывом, связанным с рождением третьего ребенка, состоялся 7 августа 2004 года, когда она пробежала 100 м за 11,56сек. (ее лучший результат сезона был 11,51сек.).

Несмотря на понятные трудности, ведь младшей дочке всего 8 месяцев, а средней 4,5 года, Ирина тренируется. Владимир Паращук, который как всегда, тщательно регулирует тренировочные нагрузки, наконец, решил подключить и соревновательные.

Ирина выступила в предварительных забегах на 100 и 200 м, показав по ручному секундомеру 12,2 и 25,3 сек. Владимир Николаевич остался доволен результатами на данный момент, хотя рекордсменка мира не приходила к финишу первой, но ведь это только начало.