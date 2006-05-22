Россия получила на ЧМ по футболу всего 250 билетов

ФИФА выделил Российскому футбольному союзу (РФС) только 250 билетов на матчи чемпионата мира, который стартует 9 июня в Германии, и куда российская сборная не попала.



"Свою квоту мы уже полностью распродали. Билеты достались спонсорам, ветеранам, туда поедут девять тренеров, а также несколько простых болельщиков", - сообщил в понедельник "Интерфаксу" руководитель пресс-службы РФС Андрей Малосолов. По его словам, самые дорогие билеты - 300 евро - на матч открытия, а самые дешевые, которые были выделены РФС - по 100 евро.



Малосолов отметил, что для ветеранов РФС не только организует поездку, но и полностью ее оплатит, а все остальные поедут и будут находиться в Германии за свой счет. Он также сообщил, что президент РФС Виталий Мутко в эту квоту не входит, он будет иметь специальное приглашение как руководитель национальной федерации.



Как объявил Оргкомитет ЧМ-2006, на стадионы болельщикам запретят проносить большие рюкзаки и пластиковые пакеты, зонты и другие громоздкие вещи, если они не помещаются под сидениями на трибунах.



Нельзя брать с собой пластиковые и стеклянные бутылки, а также жестяные банки, которыми несдержанные фанаты иногда бросаются в футболистов и арбитров.



Кроме того, болельщикам следует иметь в виду, что будут строго ограничены размеры проносимых на трибуну флагов и транспарантов. Все предметы, которые не вписываются в установленные нормы, придется сдавать в камеры хранения.



В то же время в стремлении избежать столпотворения будет открыто в три раза больше пропускных пунктов, чем на играх бундеслиги, сообщает NEWSru.com со ссылкой на ИТАР-ТАСС.