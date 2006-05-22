«Зенит» продает 4-х игроков

Сегодня, 22 мая, питерский «Зенит» объявил о том, что на трансфер выставлены четыре футболиста – это нападающий Драган Чадиковски из Македонии, защитники чех Ян Флахбарт и серб Милан Вьештица, а также македонский полузащитник Величе Шумуликоски. Это решение было принято советом директоров клуба, сообщает официальный сайт «Зенита».



В этом сезоне эти игроки в сумме провели за «Зенит» всего девять матчей – пять на счету Шумуликоски и четыре матча сыграл Вьештица. Чадиковски и Флахбарт ни разу не вышли на поле в футболках «Зенита», передает «Советский Спорт».