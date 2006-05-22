На шахматной Олимпиаде украинцы начали с побед

В воскресение 21 мая в Турине (Италия) стартовала 37-я шахматная Олимпиада. И мужская, и женская сборные Украины в первом туре встречались с командами, в состав которых входили незрячие шахматисты. Мужчины выиграли свой матч со счетом 3:1, а женщины - 2:1.

Во втором туре соревнований женская сборная Украины встретится с командой Нигерии, а мужчины сыграют со сборной Италии-В.

Формат соревнований в Турине – швейцарская система, но в отличие от предыдущих соревнований количество туров уменьшено до 13-ти.

Отметим, что в мужских соревнованиях заявлено 146, а в женских – 108 команд, сообщает «Чемпион»