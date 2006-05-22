Ахметов развеял мифы о бюджете «Шахтера»

Бюджет футбольного клуба «Шахтер»(Донецк) в 2004-2005 гг. составил 84,5 млн. долларов. Об этом заявил президент клуба Ринат Ахметов, сообщили УНИАН в пресс-службе «Шахтера».



Ахметов подчеркнул, что «бюджет клуба - прозрачный, он всем понятен и ясен». «Я где-то читал о бюджете футбольного клуба «Шахтер». Писали, что он составляет 30-40 миллионов. Бюджет клуба - прозрачный, он всем понятен и ясен», - сказал Ахметов.



По его мнению, «с деньгами команду можно не сделать, но без денег ее невозможно сделать». «Если пришли инвесторы, которые хотят инвестировать в команду большие средства, профессиональные менеджеры, которые будут отслеживать эффективность вложенных средств, то, мне кажется, вот из этого складывается успех. А для этого необходимо любить футбол больше чем деньги», - считает Ахметов.



Он также отметил, что хочет «тратить меньше, и чтобы команда играла лучше». «А получается, что я должен тратить больше, чтобы команда, дай Бог, чтобы играла не хуже», - заключил Ахметов.