Игрок сборной Украины берет отпуск. Декретный

Гандболистка национальной сборной Украины и австрийского клуба "Хипо Ное" Татьяна Шинкаренко, став четырёхкратной чемпионкой Австрии уходит в декретный отпуск.



Вместе с "Хипо Ное" Шинкаренко добилась в этом сезоне победы в национальном первенстве, которая стала для клуба уже 30-й (!!!). Теперь Татьяна хочет получить возможность стать счастливой матерью, родить здорового ребёнка.



Татьяна остаётся активным членом команды, будет помогать достичь общей цели по мере возможности, и надеется на скорое возвращение в команду, после 5 месячной паузы.



Об этом сообщает сайт Татьяны Шинкаренко, передает «Наш спорт».