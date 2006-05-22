Автоспорт: Team Ukraine проверила себя на выносливось

В прошедшие выходные на знаменитом автодроме Нюрберг-ринг состоялся очередной этап 4-часовых гонок на выносливость, в котором снова приняли участие украинские спортсмены.Соревнованиям никоим образом не способствовал невиданный ливень с градом, из-за чего их пришлось досрочно остановить.

Впрочем, нашей команде Team Ukraine с ее ведущим пилотом киевлянином Алексеем Молчановым удалось занять в своем классе авто высокое пятое место, передает « СпортОнлайн»

Отметим, в июне украинцы впервые испытают себя там же, в гонке на протяжении 24 часов нон-стоп.