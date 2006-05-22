Ребров признан лучшим футболистом Украины

Лучшим футболистом 15-ого чемпионата Украины признан форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Ребров.



В частности, лучшего футболиста 15 чемпионата Украины определяла газета "Команда" с помощью главных тренеров и капитанов команд высшей лиги.

По итогам семи опросов минувшего года он набрал ровно 50 голосов. Динамовец дважды становился игроком месяца - в ноябре и в марте. Стоит отметить, что Ребров стал самым полезным в сезоне как по оценкам "Команды", так и по системе "гол + пас", передает «Спорт Экспресс».