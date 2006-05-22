Одна из лучших гандболисток Украины покидает спорт

Анна Сюкало приняла решение о завершении карьеры. Одна из ведущих гандболисток Украины объявила о своём решении в субботу, после финального поединка Лиги чемпионов между датским "Виборгом" и словенским "Кримом".



"Титул чемпионок был так близко, но нам не удалось добиться победы. Что делать, это жизнь, и в нашем противостоянии с "Виборгом" должен быть победитель и проигравшие" - сказала расстроенная Анна после второй игры финала.



Анна Сюкало выступала за киевский "Спартак", клубы "Вац" (Венгрия, 2003-2004), "Крим" (Словения, 2004-2006).



Анна Сюкало в составе национальной сборной Украины стала серебряным призёром чемпионата Европы (2000) и бронзовым призёром Олимпийских игр в Афинах (2004), передает «Наш спорт».