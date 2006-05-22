Баррера отстоял титул чемпиона WBC

Результат боя за титул чемпиона WBC в первом легком весе между Марко Антонио Баррерой и Рикардо Суаресом, который сначала был объявлен ничейным, позже сменили на победу Барреры при разногласии судейских записок, сообщает AllBoxing.Ru

Как сообщили организаторы, при пересчете очков выяснилось, что при первоначальной обработке судейских записок была допущена ошибка, и японский судья Кен Морита на самом деле выставил 115-114 в пользу действующего чемпиона, а не 114-114, как было объявлено сразу после окончания боя.