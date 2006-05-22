Шевченко: Россияне, надеюсь, будут болеть за команду Украины

Нападающий итальянского "Милана" Андрей Шевченко выразил надежду, что сборная Украины выйдет из группы на чемпионате мира по футболу, который пройдет в Германии в июне-июле этого года.



"Я думаю, что для нас хорошая задача - выйти из группы. Этот результат меня бы не расстроил", - заявил футболист сегодня на пресс-конференции в понедельник.



Шевченко, залечивающий повреждение колена, оптимистично настроен по поводу своего участия в Кубке мира. "Что касается моей травмы, то я надеюсь, что скоро уже начну тренироваться, чтобы набрать форму к этому турниру", - отметил лучший футболист Европы 2004 года.



По его словам, пока тяжело делать прогнозы, когда конкретно он сможет присоединиться к своим партнерам по сборной, так как в настоящее время находится под наблюдением врачей.



На вопрос журналистов, почему многие россияне планируют болеть за сборную Украины на чемпионате мира, Шевченко ответил: "Я думаю, что у нас очень хорошие отношения. Когда я был в Турине (на зимней Олимпиаде), я переживал за хоккейную сборную России. Так и россияне, надеюсь, будут болеть за украинскую команду. Не так давно мы были единым государством, и у нас сохранились крепкие связи".



По мнению большинства футбольных экспертов, сборная Украины имеет неплохие шансы успешно выступить на полях Германии. "Прогнозы немцев очень приятны для нас. Будем надеяться, что мы сможем оправдать надежды", - сказал Шевченко.

Он также выразил сожаление, что ведущий защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Сергей Федоров получил травму, которая не позволит ему сыграть на мундиале. "Мне очень неприятно, что Сережа травмировался. Я только сегодня об этом узнал. Он очень долго играл в команде, а шанс выступить на чемпионате мира предоставляется зачастую один раз в жизни. Очень жаль", - посетовал Шевченко.



Также форвард "Милана" отметил, что в Германии его будут поддерживать жена, сын и родители. "Для меня это огромный праздник. Я в первый раз попал на чемпионат мира, и очень важно, чтобы мои близкие присутствовали - независимо от результата".



Соперниками украинцев на групповом этапе чемпионата будут сборные Испании, Туниса и Саудовской Аравии. Первый матч команда Олега Блохина проведет 14 июня с испанцами, передает «РИА«Новости».