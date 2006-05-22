ЛеБрон Джеймс может удвоить 100-миллионный контракт с Nike

Обозреватель Detroit News, Роб Паркер (Rob Parker), делает предположение, что если главная звезда «Кливленда» ЛеБрон Джеймс (LeBron James) не продлит свой контракт с командой этим летом, то в 2008 году, когда он станет свободным агентом, новой командой Джеймса будет «Нью-Джерси Нетс».



По мнению журналиста, на это есть две причины. Во-первых, одним из совладельцев «Нетс» является большой друг Джеймса, известный рэпер Jay-Z. Однако, самой главной причиной могут стать деньги. Дело в том, что фантастический 100-милионный рекламный контракт Джеймса с Nike согласно договору удвоится, если ЛеБрон перейдет в команду из Чикаго, Нью-Йорка или Лос-Анджелеса.

Тем не менее, незадолго до заметки Паркера, кливлендские газеты написали, что из-за успешного выступления «Кавальерс» в плей-офф, шансы на продление контракта с Джеймсом повышаются, сообщает Баскетбол.ру.