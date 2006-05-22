Гончар потерял все шансы на победу

Тринадцатый этап итальянской веломногодневки «Джиро д`Италия» стал фатальным для украинца Сергея Гончара. Опытный гонщик не смог преодолеть тяжелый десятикилометровый подъем и финишировал через 20 минут после победителя итальянца Леонардо Поеполи. Некоторое время Гончар даже возглавлял генеральную классификацию, однако теперь окончательно распрощался с шансами въехать в розовой майке лидера в Милан. «Джиро д`Италия» финиширует в следующее воскресение.

Напомним, что на двенадцатом этапе Сергей Гончар и еще три велогонщика попали в завал в самом начале гонки. Во время падения украинец травмировал плече и спину. Теперь в общем зачете он занимает 43 место, проигрывая 31 минуту 28 секунд итальянцу Ивану Бассо.

Сообщает «Спорт.com.ua»