Названа десятка лучших спортсменов мира этого года

В Барселоне прошла торжественная церемония вручения наград «спортивного «Оскара» - седьмой ежегодной премии Laureus World Sports Awards. Церемония проходила в «Parc del Fоrum» в присутствии короля Испании Хуана Карлоса и мэра Барселоны Жоана Клоса.



Как и год назад, лучшим спортсменом года был признан первая ракетка мира швейцарский теннисист Роже Федерер, выигравший три турнира «Большого шлема» за отчетный период. В борьбе за это звание Федерер обошел чемпиона мира по автогонкам в классе «Формула-1» Фернандо Алонсо, обладателя «Золотого мяча» Роналдиньо, семикратного чемпиона «Тур де Франс» Лэнса Армстронга, чемпиона мира по мотогонкам Валентино Росси и двукратного чемпиона мира по гольфу Тайгера Вудса, сообщает официальный сайт премии.



Лучшей спортсменкой года была названа хорватская горнолыжница, четырехкратная олимпийская чемпионка Яница Костелич. Больше ни одна горнолыжница не завоевывала столько олимпийских наград высшего достоинства. Российская легкоатлетка Елена Исинбаева, покорившая в минувшем году высоту в 5 м в прыжках с шестом, второй год подряд получила номинацию на эту премию, но вновь осталась без награды. По сей день единственным российским обладателем этой премии остается Марат Сафин, ставший новичком года в 2001 году.



Титул команды года заслужила французская конюшня «Формулы-1» «Рено», пилот которой Фернандо Алонсо выиграл чемпионат, а команда – Кубок конструкторов. В споре за это звание проиграл победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль», чемпион НБА «Сан-Антонио», а также хорватская мужская сборная по теннису, впервые выигравшая Кубок Дэвиса.



Новичком года был назван испанский теннисист Рафаэль Надаль, в 19 лет победивший на турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос».



Возвращением года признана швейцарская теннисистка Мартина Хингис, которая покинула профессиональный теннис в 2002 году из-за хронической травмы, но триумфально вернулась в новом сезоне.



Легенда голландского футбола, бывший игрок и тренер «Барселоны» Йохан Кройфф получил премию в номинации за жизненные достижения. Итальянский мотогонщик Валентино Росси в этот вечер также не ушел без награды, получив премию «Дух спорта» за пятую подряд победу на чемпионате мира.

Спортсменом года с ограниченными возможностями стал южноафриканец Эрнст ван Дик, одержавший пятую подряд победу на Бостонском марафоне. Итальянский дельтапланерист Анджело Д’Арриго посмертно был признан альтернативным спортсменом года. В марте Д’Арриго погиб в авиакатастрофе.

Список номинантов, отличившихся в период с 1 февраля 2005 по 28 февраля 2006 года, определялся голосованием спортивных журналистов всего мира – в этом году голосовали 737 человек из 99 стран. Лауреатов выбирали 42 члена Академии Laureus World Sports, среди которых такие знаменитые в прошлом спортсмены, как Борис Беккер, Сергей Бубка, Бобби Чарльтон, Мигель Индурайн, Мартина Навратилова, Моника Селеш, Альберто Томба и Катарина Витт, передает «Советский Спорт».



Лауреаты Laureus World Sports Awards



Спортсмен года – Роже Федерер (Швейцария) – теннис

Спортсменка года - Яница Костелич (Хорватия) – горные лыжи

Команда года - «Рено» (Франция) – автогонки, «Формула-1»

Новичок года – Рафаэль Надаль (Испания) – теннис

Возвращение года – Мартина Хингис (Швейцария) – теннис

Спортсмен года с ограниченными возможностями - Эрнст ван Дик (ЮАР) – легкая атлетика

Альтернативный спортсмен года - Анджело Д’Арриго (Италия) – дельтапланеризм

Премия за жизненные достижения - Йохан Кройфф (Голландия) – футбол

«Дух спорта» - Валентино Росси (Италия) – мотогонки