У киевского «Динамо» хотят выкупить Пеева

Софийский ЦСКА хочет приобрести у киевского «Динамо» бывшего полузащитника сборной Болгарии Георги Пеева, сообщает «7 дни спорт». Последние полгода Пеев играл на правах аренды в днепропетровском «Днепре».



Новый тренер ЦСКА Пламен Марков уже беседовал с Пеевым по этому поводу. Дело в том, что во время чемпионата Европы по футболу между Марковым, руководившим тогда сборной Болгарии и Георги Пеевым возник конфликт, закончившийся исключением Пеева из национальной команды, но сейчас стороны нашли общий язык, передает «Советский Спорт».