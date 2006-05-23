«Король средних дистанций» покидает спорт

Двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике марокканец Хишам Эль Герруж, которого по праву называют королем средних дистанций, объявил о завершении спортивной карьеры. Марокканцу принадлежит мировой рекорд в беге на 1500 м, а в Афинах к четырем победам на чемпионатах мира он прибавил два золота на дистанции 1500 м и 5000 м. Однако из-за травмы Эль Герруж после афинской Олимпиады не выступал.



Во вторник Хишам Эль Герруж провел пресс-конференцию, на которой со слезами на глазах охарактеризовал свое решение как историческое и трудное.



Легкоатлет отметил, что после Олимпиады в Греции он не мог нормально спать: «Я принял это решение, потому что несколько недель назад ко мне вернулся нормальный сон. В течение всего этого периода я был в подвешенном состоянии, потому что не знал, буду ли я продолжать бегать или нет. Теперь решение принято, я свободен. У меня нет ни физической готовности, ни мотивации продолжать соревноваться. Я покидаю спорт, чтобы больше времени проводить с семьей и сосредоточиться на своем бизнесе. 16 лет я соревновался, теперь я хочу начать новую жизнь, я вхожу в новый мир, который еще не знаю», - сообщает сайт ИААФ.



Травма спины вынудила Эль Герружа отказаться от участия на чемпионате мира в закрытых помещениях в Москве, который прошел в этом году.



Отметим, что мировой рекорд марокканца на 1500 м (3.26,00), который он установил восемь лет назад в Риме, до сих пор не побит, собщает «Советский Спорт».