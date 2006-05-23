43-летний Холифилд возвращается в ринг

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд заявил, что не уйдет из бокса до тех пока вновь не станет абсолютным чемпионом мира в этом весе, сообщает ALLBoxing.ru.



«Я бы не говорил этого, если бы не был уверен в том, что мне это по силам. Думаю, что на самом деле немногие хотят, чтобы я ушел из бокса. Если бы люди знали меня, они понимали бы, что я должен быть на вершине, и именно оттуда я собираюсь уйти. Когда люди думают о завершении карьреы, они хотят сделать это, будучи на вершине. Дело не в том, как вы начинаете, а в том, как вы заканчиваете. Сколько боксеров уходили из бокса чемпионами? Я хочу уйти чемпионом», — сказал 43-летний Холифилд.



По мнению экс-чемпиона, ему потребуется провести 8 или 10 боев для того, чтобы добиться своей цели. «На этот раз я собираюсь сделать это немного по-другому. Я не хочу сразу встречаться с кем-либо из первой десятки. Я собираюсь проделать весь путь наверх», — добавил Холифилд. Он сообщил, что его неудачные выступления против Джеймса Тони и Ларри Дональда объясняются незалеченной травмой плеча, которая не позволила ему выступить в полную силу. «Я думал, что смогу победить их обоих в той форме, в которой я тогда находился. К сожалению я был неправ. Сейчас после полуторагодового отдыха я нахожусь в великолепной форме», — сказал Холифилд. Напомним, что по неподтвержденной пока информации Холифилд собирается выйти на ринг 29 июля в бою против 35-летнего Френка Вуда.