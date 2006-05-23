«Аякс» покупает игрока «Стяуа»

26-летний защитник бухарестского «Стяуа» Георге Огэрару станет новичком голландского «Аякса», сообщает «Газета спортурилор», о чем передает «Советский Спорт».



«Я рад, что мы приобретем Огэрару. Он очень понравился мне в играх Кубка УЕФА против «Херенвена». После этого я посмотрел его игры на видео и убедился, что это игрок хорошего уровня. С ним мы станем сильнее в следующем сезоне», - заявил новый тренер «Аякса» Хенк тен Кате.



Сейчас футболист находится в Амстердаме, где проходит медицинские тесты. «Аякс» заплатит румынскому клубу 3,3 миллиона ерво, а зарплата Огэрару составит 800 тысяч евро в год. Также «Аякс» хочет приобрести 21-летнего полузащитника «Стяуа» Бэнела Николицу.