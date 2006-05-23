Валуев объяснил, что Кличко подходит ему по росту

3 июня в немецком городе Ганновер чемпион мира в супертяжелом весе (выше 90,7 кг) по версии WBA Николай Валуев проведет свою первую защиту титула против Оуэна Бэка. Николай ответил на ряд вопросов BOXNEWS.com.ua.



В частности, в беседе не могли пройти стороной и тему Кличко.



- Что ты думаешь о том, что боксеры из бывшего СССР начинают доминировать в мировых первенствах. Если брать тебя, Владимира Кличко и Сергея Ляховича, то, похоже, США устали от успешного бокса.



- Мне кажется, что боксеры из Восточной Европы только начинают выступать на профессиональном ринге. В будущем США нужно будет признать, что наше развитое спортивное образование и выступления под руководством опытных тренеров больше чем просто преимущество.



- Много зрителей хотели бы видеть твой поединок с Владимиром Кличко. Согласился бы ты, если бы получил такое предложение?



- Да, я буду драться с кем угодно, но, прежде всего, это решает менеджер. Поединок подобного рода будет значительнее, чем обычная защита, поскольку Кличко почти такого же роста, как и я. Будет очень интересно посмотреть, как мы будем выглядеть друг против друга в ринге, и кто же на самом деле лучший.



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