Судить Украину с Коста-Рикой будет россиянин

Сборная Украины в Турции на побережье Средиземного моря продолжает подготовку к чемпионату мира. В Киев футболисты главной команды нашей страны планируют вернуться 26 мая, а уже 28-го числа на НСК "Олимпийский" в рамках проводов сборной Украины в Германию состоится контрольный матч национальной команды с еще одним участником ЧМ-2006 - командой Коста-Рики.



Арбитром поединка будет россиянин Николай Иванов, ассистентами - его соотечественники Вячеслав Семенов и Александр Лагун.



Что касается программы проводов сборной Украины, то организаторы держат детали в секрете, обещая что зрители увидят много интресного. Правда, из-за требований безопасности НСК "Олимпийский" будет заполнен лишь в нижнем ярусе. После поединка с Коста-Рикой до стартового матча на чемпионате мира с Испанией, который, как известно состоится 14 июня, украинцы проведут еще три поединка - с командами Италии, Ливии и Люксембурга, сообщает «Динамо»(Киев) от Шурика.