Геи и лесбиянки нашли место проведения ЧМ по футболу

В конце сентября 2007 года в Буэнос-Айресе пройдёт очередной чемпионат мира по футболу среди команд геев и лесбиянок, сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на аргентинские СМИ.



Место проведения очередного чемпионата мира было определено по итогам голосования членов Международной ассоциации футбола среди геев и лесбиянок, который завершился в Копенгагене.

В трудной борьбе аргентинская столица завоевала право стать страной - организатором IV чемпионата мира по футболу среди геев и лесбиянок, опередив Рио-де-Жанейро (Бразилия) и Лиму (Перу).

Как заявил журналистам президент Лиги гомосексуалистов Аргентины Сесар Сиглиутти (Cesar Cigliutti), "нам приятно осознавать, что чемпионат мира по футболу среди геев и лесбиянок пройдет в Аргентине, которая давно уже признана законодательницей моды в мировом футболе".



В свою очередь, главный тренер сборной Аргентины по футболу среди геев Нестор Гамелья (Nestor Gamella) сказал, что для него это известие "стало неожиданным". Он заверил журналистов, что "сборная Аргентины приложит все усилия, чтобы выйти в финал чемпионата".



Чемпионат мира по футболу среди геев и лесбиянок пройдет в Буэнос-Айресе с 23 по 29 сентября 2007 года.

Ранее чемпионаты мира проводились в Лондоне, Сиднее и Бостоне.



В последнее время Буэнос-Айрес стал эпицентром гей-жизни в Латинской Америке. Это стало возможным во многом благодаря тому, что городские власти организуют многочисленные культурные мероприятия для представителей нетрадиционной ориентации. На государственном уровне принят закон, разрешающий союзы между людьми одного пола. Способствует этому и то обстоятельство, что ранее облюбованный геями бразильский Рио-де-Жанейро стал небезопасен.



Правда, определенные трудности пока еще есть. Несмотря на то, что прибывшие в город туристы-геи жаждут купить путеводители, издатели пока стесняются выносить на первый план интересующий их материал. Аргентинцы уже не стыдятся печатать обнаженных мужчин на обложках журналов, но все еще немного краснеют, произнося слово "гей".