СМИ – под уголовным делом за разглашение тайн футбола

Римская прокуратура возбудила дело о публикации итальянскими СМИ выдержек из телефонных разговоров высших футбольных руководителей, в результате чего на Апеннинах разразился небывалый скандал.

Дело возбуждено по факту разглашения корпоративной тайны, передает «РИА«Новости».



В ходе прослушивания правоохранительными органами телефонов высших менеджеров клубов всплыли беспрецедентные махинации в футбольном мире. В результате скандала в отставку подало все руководство Итальянской футбольной федерации и совет директоров "Ювентуса", которому грозит исключение из высшей лиги и лишение чемпионского титула.



В Итальянскую футбольную федерацию назначен чрезвычайный комиссар, которому поручено навести порядок в этой спортивной области.



По мнению обозревателей, назначение чрезвычайного комиссара означает, что дела в итальянском футболе совсем плохи.