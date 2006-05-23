Расстрелян глава центра подготовки армейских спортсменов

В Кисловодске (Ставропольский край) неизвестные расстреляли Владимира Недвижая, исполнявшего обязанности начальника центра подготовки армейских спортсменов минобороны РФ, сообщил агентству Интерфакс представитель УВД на Кавминводах.



По его словам, убийство спортивного функционера совершено в ночь на вторник. "Тело убитого с множественными пулевыми ранениями было найдено возле подъезда его дома", - сказал собеседник агентства.



На месте преступления обнаружены и изъяты восемь стреляных гильз калибра 9 мм. По факту убийства Недвижая прокуратура Кисловодска возбудила уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (умышленное убийство). Ведется следствие.