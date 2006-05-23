Маслаченко: арбирт Иванов – «звездюк»

Известный футбольный комментатор Владимир Маслаченко дал интервью газете "Футбол+Хоккей".



Как передает «Газета.Ru», в нем он, в частности, прокомментировал судейство матча за Кубок России между ЦСКА и "Спартаком" Валентина Иванова: "Арбитр матча Валентин Иванов был сам по себе, а не в контексте этой встречи. Рефери работал исключительно на себя, на свой имидж, на свой «звездюк». Мол, он единственный в России судья, который едет на мировое первенство в Германию. И вот отсюда все его «суховатое» судейство. А Иванов должен быть на поле незаметным. С моей точки зрения, Валентин не проникся духом этого финала. Вместо этого он исправно служил параграфу".