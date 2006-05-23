«Бразилия» обыграла «Японию» по рыбьему футболу

На морской выставке в японской Йокогаме прошел необычный футбольный матч между двумя командами рыб – синими рыбами-хирургами и желтыми зебросомами, «Лента.ru» со ссылкой на AFP.



Организаторы матча запустили рыб в аквариум, дно которого представляло собой футбольное поле с воротами, а в качестве мяча служила специально упакованная приманка. Синие рыбы представляли Японию, а желтые – Бразилию.



Как заявил пресс-секретарь морской выставки Осаму Масубуши, рыбы-хирурги не проявили почти никакой активности в борьбе за "мяч", в то время как зебросомы сновали по аквариуму и толкали приманку.

По словам Масубуши, если рассматривать этот матч, как своеобразную репетицию чемпионата мира в Германии, то у Японии на немецких полях не будет никаких шансов. Напомним, что сборная Японии будет играть в одной группе с командами Бразилии, Хорватии и Австралии.



Организаторы морской выставки заявили, что намерены проводить по два футбольных матча в день, причем не только между сборными "Бразилии" и "Японии", но и между другими командами.