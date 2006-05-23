Венглинский и Дмитрулин вернутся в Украину

Нападающий греческого АЕКа Олег Венглинский может вернуться в Украину. Из неофициальных источников стало известно, что в услугах бывшего форварда "Днепра" и сборной Украины заинтересован одесский "Черноморец", которому предстоит выступление в Кубке УЕФА. Также не исключено, что Олег может вернуться в днепропетровскую команду, сообщает Террикон.



Несмотря на то, что греческий клуб пробился в квалификацию Лиги чемпионов, руководство команды не очень рассчитывает на украинца, который в предыдущем сезоне принял участие всего в 15 матчах (только в пяти - все 90 минут), и в которых забил три мяча. АЕК, с которым у Венглинского контракт до 2007 года, согласен отдать нападающего в аренду.



Тем временем, ярославский "Шинник" покинули защитники, в разные годы выступавшие за национальные сборные: украинец Юрий Дмитрулин, гражданин Узбекистана Алексей Николаев и россиянин Геннадий Нижегородов. Что касается Дмитрулина, то у него закончился арендный контракт, а продлевать его клуб не стал. Дмитрулин возвращается в киевское "Динамо".