Чемпионом мира станет Бразилия, вычислили ученые

Ученые, склонившись над книгами, проанализировали результаты 4,5 тыс. международных матчей, ранжировали команды по их силе в нападении и защите и пришли к неудивительному выводу, что Бразилия является наиболее вероятным победителем чемпионата мира, сообщает InoPressa.



Поскольку ставки на турнире, вероятно, будут самыми высокими в истории, прогноз Decision Technology Group из Университета Уорика едва ли повергнет букмекеров в трепет. Бразилия и без того является главным фаворитом, и вчера ставки в Ladbrokes принимались в соотношении 9:4, а на Англию и Германию – 7:1.



Подсчеты ученых показывают, что шансы Бразилии на победу на Олимпийском стадионе Берлина 9 июля составляют 13,1%, а Англия стоит на девятом месте с вероятностью добиться успеха в 5%.

Вероятными победителями названы Франция, Германия, Голландия, Испания, Чехия, Португалия и Италия.

Ученые также подсчитали, что шансы Англии победить в группе B, куда кроме нее входят Швеция, Парагвай и Тринидад и Тобаго, равны 79,7%.



Если Англия выйдет в финал, ученые предсказывают, что в четвертьфинале она будет играть либо с Португалией, либо с Голландией, а в полуфинале – либо с Бразилией, либо с Испанией.