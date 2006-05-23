Медовый месяц вратарь Рейна проведет с 22 партнерами

Вратарь сборной Испании Хосе Рейна отправился в расположение своей национальной команды, едва успев жениться. "Я очень счастлив получить новый социальный статус, а мой медовый месяц пройдет в окружении 22 партнеров по сборной, - поделился голкипер "Ливерпуля" в интервью испанским СМИ. - Мы специально решили сыграть свадьбу за неделю до начала сбора, чтобы я мог спокойно подготовиться к ЧМ и не отвлекаться на подготовку к церемонии".



За место в основе сборной Рейне предстоит конкурировать с вратарем "Реала" Икером Касильясом и Сантьяго Канисаресом из "Валенсии", передает «Спорт Экспресс» со ссылкой на Reuters. "Я попытаюсь сделать все от меня зависящее, чтобы завоевать расположение Луиса Арагонеса", - заметил молодожен.