Новый футбольный гимн Украины: поет Алена Винницкая

Через несколько дней украинские футбольные болельщики получат новый гимн «Украина, вперед!», который является совместной работой Алены Винницкой, групп «Гавана» и «Mad Heads xl».



Исполнители убеждены, что выход Украины в финал чемпионата мира стал главным событием и каждый из украинских артистов считает за честь быть причастным к этому и поддержать наших футболистов в Германии. Алена Виницкая сказала, что это первая ее песня на спортивную тематику, и выразила надежду, что благодаря зажигательной мелодии ее будут знать и примут все футбольные фанаты. Такой же первый опыт исполнения спортивного гимна получили и участники группы «Mad Heads xl».



Недавно на стадионе «Динамо» прошла съемка клипа этой песни, в которой приняли участие указанные исполнители, а также ребята из спортшкол. Об этом сообщает сайт чемпионата мира по футболу.