"Жена в бороду не пропишет?": Усик поделился пикантным фото из Чикаго

Александр Усик / instagram.com/boxing.highlight

Звезда украинского бокса Александр Усик, которые уже в субботу 12 октября, дебютирует в супертяжелом весе, засветился в компании трех красоток. Так, Усик уже прибыл в Чикаго, где пройдет бой с непобежденным представителем Нидерландов Тайроном Спонгом.

На официальной странице boxing.highlight в социальной сети Instagram опубликовали фото украинского боксера. Кроме Усика на фото запечатлены три красивые девушки, окружающие спортсмена.

Пост вызвал бурную реакцию фанатов боксера: "Домой придется входить с уклончиками", "Жена в бороду не пропишет?", "Усик счастливый парень", "Девки не очень, жена намного красивые", "Саня, смотри не вляпайся, как Пулев".

Напомним, что известнейший украинский боксер-крымчанин Александр Усик прибыл в американский город Чикаго.