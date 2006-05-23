Формула-1: босс «Рено» рад уходу Алонсо

Босс «Рено» Флавио Бриаторе заявил, что решение действующего чемпиона мира Фернандо Алонсо уйти в «Макларен» может положительно сказаться на французской команде. Алонсо в прошлом сезоне стал самым молодым чепионом в истории «Формулы-1», а затем подписал контракт с «Макларен», где будет выступать со следующего сезона.



Бриаторе, который также является менеджером Алонсо, отметил, что отъезд Фернандо был бы потерей, передает «Советский Спорт».



«Он молод, одержал много побед с нашей командой в течение пяти лет. Он бы хотел новых ощущений, новых высот, новой мотивации, - сказал Флавио Бриаторе. – Если бы он поговорил со мной, я бы сказал ему о нескольких вариантах его будущего. В конце концов, эти изменения могут пойти на пользу и нашей команде. Вы начинаете ходить по одному и тому же кругу, и если не будет изменений, то не будет и побед. Так было с «Бенеттоном» 10 лет назад, с «Феррари» - в прошлом году, с «Рено» это тоже могло бы случиться. Теперь у нас будет цель обыграть «Макларен» и Алонсо в следующем сезоне», - сообщает «Рейтер».



Флавио Бриаторе отметил, что в будущем победителями чемпионата могут стать англичанин Льюис Хэмилтон и финн Хейкки Ковалайнен. Контракт Джанкарло Физикеллы с «Рено» истекает в конце этого сезона, а тест-пилот Ковалайнен мог бы стать полноправным пилотом. Хэмилтон, выигравший все молодежные соревнования в прошлом сезоне, в которых принимал участие, может присоединиться к «Макларен» в следующем сезоне.