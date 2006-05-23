Премьер Китая откажется от сна на период ЧМ по футболу

Премьер-министр Китая Вэнь Цзябао готов пожертвовать сном ради просмотра матчей чемпионата мира по футболу, сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на China Radio International.



"В Китае большое количество футбольных болельщиков, которые намерены не спать и смотреть матчи чемпионата мира, и я один из них", - заявил Вэнь Цзябао на пресс-конференции в Пекине, которая проводилась в понедельник совместно с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Стоит пояснить, что Германию и Китай разделяют шесть часовых поясов.



Премьер-министр Поднебесной пожелал Германии удачи в проведении турнира. В свою очередь, Ангела Меркель выразила уверенность, что мировой футбольный форум, который проводится раз в четыре года, будет иметь успех.



Вэнь Цзябао добавил также, что обязательно будет смотреть церемонию открытия мирового первенства, финальный матч, а также некоторые другие встречи.