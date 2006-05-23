Вся футбольная сборная Бразилии угодила в клинику

Сегодня в Швейцарии футболисты сборной Бразилии начали сдавать физические тесты в клинике Ноттвиля.



В этом городе пентакампеоны собрались накануне. "Игрокам будут предложены различные виды тестов. Мы должны убедиться, что в Германию они отправляются в хорошей форме, - рассказал доктор Беат Виллиджер. - Полные результаты незамедлительно поступят в распоряжение тренерского штаба".

Как сообщил АР врач сборной Бразилии Хосе Луис Рунко, полной картиной о состоянии 23 футболистов он будет располагать уже в среду.



А по предварительным итогам все игроки находятся в отменной форме. В том числе и Роналдо, чье состояние вызывало наибольшие опасения, передает «Спорт Экспресс».