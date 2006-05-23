«Арсенал» купил чеха Росицки за 10 миллионов евро

Лондонский «Арсенал» подписал контракт с полузащитником сборной Чехии Томашем Росицки, который переходит из дортмундской «Боруссии», сообщает «Советский Спорт», ссылаясь на сайт «канониров».



В заявлении «Арсенала» говорится, что «контракт рассчитан на несколько лет, и его условия не разглашаются». В то же время сайт УЕФА сообщает, что переход чешского плеймейкера стоил «канонирам» около 10 миллионов евро (именно эту сумму был готов заплатить мадридский «Атлетико»). Росицки перейдет в новый клуб после чемпионата мира в Германии.



«Мы ради приветствовать Томаша в нашей команде. У него отличная техника владения мячом, хороший пас, - сказал главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер. – Мы с нетерпением ждем его появления в «Арсенале» после, надеюсь, успешного для него выступления на чемпионате мира».



«Я был счастлив перейти в «Арсенал», это большой день для меня, - сказал Томаш Росицки. – Эта команда проявила свою силу, когда вышла в финал Лиги чемпионов. У нее огромный потенциал в лице молодых игроков. Думаю, что в следующем сезоне мы сможем стать лучшими. «Арсенал» - лучший клуб в Европе, и я все отдам за него».