Украина готовится презентовать свое право на Евро-2012

Три кандидата на проведение финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года передадут Европейскому союзу футбольных ассоциаций (УЕФА) свои заявки во время официальной церемонии, которая состоится 31 мая.



Как сообщает официальный сайт УЕФА, представители трех кандидатов - Хорватии/Венгрии, Италии и Польши/Украины - сделают короткие презентации перед тем, как передать свои досье президенту УЕФА Леннарту Юханссону и директору-распорядителю Ларсу-Кристеру Ольссону. Церемония пройдет в Доме европейского футбола в швейцарском городе Ньон.



С момента передачи досье претендентов в УЕФА начнется процесс оценки заявок - представители европейского футбольного союза тщательно ознакомятся со всеми документами, а также посетят страны, которые надеются принять у себя чемпионат, сообщает «РИА«Новости».

Выбор между тремя кандидатами будет сделан на заседании Исполнительного комитета УЕФА в Ньоне 8 декабря 2006 года.