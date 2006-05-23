ЧЕ по художественной гимнастике пройдет в «Баскет-холле»

Чемпионат Европы по художественной гимнастике 2006 года, который европейский гимнастический союз (UEG) передал из Португалии в Россию, пройдет новом дворце спорта "Баскет-холл", который построили в Крылатском. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на агентство "Весь спорт".



"Первоначально мы хотели провести чемпионат Европы в многозальном "Дворце спортивных игр", который сейчас достраивается. Но в итоге остановились на "Баскет-холле" в Крылатском. В июле в этом зале пройдут еще какие-то крупные соревнования. Уже второго июня в Москву приедут представители технического комитета UEG, чтобы оценить условия, которые мы можем предложить для чемпионата Европы", - сказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.



Первоначально чемпионат Европы 2006 года должен был пройти в сентябре в городе Портимау (Португалия), однако город и страна оказались не готовы к проведению турнира такого уровня. И тогда UEG передал право на проведение чемпионата Европы - России, которая блестяще организовала континентальное первенство 2005 года.