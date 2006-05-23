Украинская бегунья покорила Сан-Франциско

На прошедшем в воскресение 12-ти километровом пробеге Bay to Breakers в американском Сан-Франциско одна из ведущих украинских бегуний Татьяна Гладырь закончила дистанцию в гордом одиночестве, единолично лидируя почти всю дистанцию, сообщает «Легкая атлетика». Результат победительницы довольно высок – 39 мин. 9 сек. Далее места на подиуме распределили полячка Дорота Груша и румынка Луминита Талпос, у которых итоговые результаты – 39 мин. 39 сек. и 40 мин. 9 сек., соответственно.

"Изюминкой" этого старта был джек-пот (25 000 $), который доставался абсолютному победителю пробега, то есть фактически пришедшему к финишу первому спортсмену.

Мужская элита стартовала на 4 мин. 40 секунд позже бегуний (разница между рекордами трассы мужчин и женщин).

К сожалению, Татьяне Гладырь не хватило совсем немного (всего 9 секунд), чтобы ощутить весьма существенную добавку к призовым.