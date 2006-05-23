За украинскими спортсменами усилят слежку

Вчера, 22 мая, состоялась встреча президента Федерации легкой атлетики Украины Валерия Борзова и генерального директора туристической компании M.I.B.S travel Ukraine Еленой Гетьманцевой. Целью встречи было усовершенствование сотрудничества между двумя этими организациями, сообщает официальный сайт ФЛАУ

На встрече было принято решение про усиление контроля над выездом спортсменов на неофициальные старты. Также, на встрече обговаривался вопрос своевременной подачи документов для оформления документов на выезд. В ближайшее время компания M.I.B.S travel Ukraine предоставит список посольств и срок подачи документов в каждый из них. Список будет размещен на сайте Федерации легкой атлетики Украины.

Принято решение ввести такие встречи в постоянную практику отношений и проводить их минимум три раза в год: после календарной конференции и перед летним и зимним сезонами. По итогам встречи стороны выразили удовольствие от плодотворного сотрудничества.