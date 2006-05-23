Клубу «Шарлеруа» ФИФА отказалась возмещать ущерб

Директор-распорядитель УЕФА Ларс-Кристер Ольссон на заседании исполкома этой организации рассказал о решении решение бельгийского суда передать в Европейский арбитражный суд в Люксембурге иск клуба «Шарлеруа» к ФИФА.



УЕФА и 49 входящих в союз национальных ассоциаций выразили поддержку ФИФА, как и четыре других континентальных конфедерации. В свою очередь, группа G14, в состав которой входят крупные европейские клубы, поддержала «Шарлеруа», сообщается на официальном сайте европейской футбольной ассоциации.



«На мой взгляд, важным моментом стал удар по клубам G14, которым было отказано в возмещении убытка в размере 860 млн. евро, - сказал Ольссон. - Я думаю, это сильный удар по позициям G14 в этом деле».

Напомним, что бельгийская команда подала в суд на главный орган мирового футбола, поскольку в прошлом году марокканский легионер «Шарлеруа» Абдельмаджид Ульмер вернулся с травмой с матча своей сборной. И теперь требует от ФИФА возмещения ущерба на лечение игрока и за пропущенное им игровое время, передает «Советский Спорт».