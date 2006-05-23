Шевченко залечит травму до начала чемпионата мира

Форвард сборной Украины и итальянского "Милана" Андрей Шевченко уверен, что до начала чемпионата мира успеет залечить полученную неделю назад травму.



Об этом он агентству "Весь спорт" во время торжественной церемонии, посвященной подписанию спонсорского контракта с корпорацией Mizuno.



"Всю прошлую неделю я очень продуктивно работал с физиотерапевтом "Милана", и результатом работы очень доволен, - сказал Шевченко. - Сейчас трудно сказать, сколько времени мне понадобится на полное восстановление, но в любом случае это произойдет до начала чемпионата мира. Буквально на днях я пройду в Милане контрольное медобследование, и только после этого начну тренировки в общей группе вместо со сборной Украины".