Трансфер Окодувы в «Шахтер» недействителен?

Как сообщалось ранее, нападающий киевского «Арсенала» Эммануэль Окодува подписал контракт с «Шахтером». Однако футболист не являлся свободным агентом.



Как сообщает ua-football, об этом заявил официальный сайт киевского клуба со ссылкой на и.о. гендиректора Елену Панамарчук. «Сейчас готовятся проекты контрактов футболистов на получение статуса свободных агентов в случае ликвидации клуба. Но пока ни с кем отношения не разорваны», - говорится в заявлении.



Таким образом, «Арсенал» поставил под сомнение легальность перехода игрока. Если будет доказано, что на момент подписания соглашения с дончанами у нигерийца был действующий контракт с «Арсеналом», трансфер будет признан недействительным, а самого игрока ждет дисквалификация.



Как сообщил исполнительный директор ПФЛ Украины Анатолий Попов, к нему поступил документ о расторжении контракта между Окодувой и «Арсеналом». И подписала его Панамарчук. Но в ПФЛ пришло письмо и якобы от самого Окодувы, уже после подписания контракта с «Шахтером», в котором он утверждает, что остается игроком "Арсенала". Как утверждает гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин, все юридические требования в ходе заключения сделки были соблюдены: «Просто в процесс вмешались третьи силы, также претендовавшие на Окодуву», передает «Газета.Ru».



Первый вице-президент "Динамо" (Киев) Йожеф Сабо обратился в ПФЛ с просьбой отложить регистрацию контракта Окодувы с «Шахтером», так как сначала «Арсенал» обещал рассмотреть вопрос о нигерийце с ними.