Украинские журналисты сыграют матч с командой «Шпигеля»

Футбольному турниру в оккупированном Киеве в 1942 году было суждено войти в историю. Про него снят не один фильм и написаны книги, а историки чуть ли не каждый год открывают новые, доселе неизвестные подробности уникальных футбольных баталий.



В память погибших во время Великой отечественной войны украинских спортсменов на стадионе «Старт», где 64-е года назад проходили матчи турнира, 27-го мая, в День Киева, состоится международный матч дружбы между сборной журналистов Украины и немецкого издания «Шпигель». Девиз встречи – матч состоится в любую погоду.



Кроме футбольного поединка за два дня пребывания в Киеве немецкие журналисты совершат обширную экскурсионную программу. Традиционные столичные достопримечательности на этот раз будут иметь футбольную составляющие - гости посетят стадион «Динамо» им.Валерия Лобановского и динамовскую базу в Конча-Заспе.



Для желающих посетить матч сообщаем место и время его проведения: г.Киев, стадион «Старт» (ул. Шолуденко, 26-28/4), 27 мая, 14.00. Об этом собщает ФК «Динамо (Киев)».