Гамильтон хочет в McLaren

Льюис Гамильтон в своем интервью Guardian признался, что хотел бы в следующем году занять место Кими Райкконена в McLaren. Имея такого серьезного покровителя, как Рон Деннис он вполне может рассчитывать на это, особенно, если станет чемпионом или серебряным призером серии GP2 в этом году. Деннис неоднократно высказывался на тему перехода британца в Формулу-1, где он вполне заслуженно мог бы занять место в McLaren. С учетом того, что McLaren и Mercedes-Benz поддерживают его с 1998 года, такой шаг стал бы вполне логичным, передает «Спорт.com.ua»

«Кими поступит правильно, если останется в McLaren, но если он уйдет, у меня будет гораздо больше шансов. Хотя посмотрите на Алонсо. Он начинал в Minardi, и я вполне могу повторить его достижение. Но даже если я начну свою карьеру рядом с Алонсо, это едва ли сможет испугать меня. У меня еще никогда не было напарников по команде, которым удавалось бы побить меня. Это будет хорошим состязанием», - заявил Гамильтон.