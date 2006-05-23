Теннис: украинки остались только в парах

Украинская теннисистка Юлиана Федак не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA третьей категории с призовым фондом $200 000 Istanbul Cup, проходящего в Стамбуле (Турция). В заключительном раунде отборочного турнира украинка уступила Тамире Пашек из Австрии со счетом 7-5, 0-6, 4-6.

Выбыла из борьбы и Елена Бондаренко. В первом раунде основной сетки киевлянка проиграла шестой ракетке турнира Каталине Кастаньо из Колумбии со счетом 3-6, 3-6. Украинки остались представленными в Стамбуле только в парном разряде, сообщает «официальный сайт Андрея Медведева»